Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Şehit Mezarlıklarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Şehit Mezarlıklarını Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Şehit Mezarlıklarını Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'ün ailesini ve mezarını ziyaret ederek dua etti. Vali Aydoğdu, ayrıca Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde hain terör saldırısı sonucu şehit olan 9 vatandaşı da anarak ruhlarına dua etti.

15.07.2024 17:02
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.

Vali Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz'da FETÖ/ PDY terör örgütünün darbe teşebbüsü sırasında hayatını kaybeden Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'ün ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'ün doğup büyüdüğü Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kurukol köyünde şehit yakınları ile görüşen Vali Aydoğdu, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şeriflerin ardından Demokrasi Şehidi Recep Gündüz'e ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan 9 masum vatandaşı mezarları başında andı.

Vali Aydoğdu, "Hain terör saldırısı sonucu şehit olan 9 masum vatandaşımızı rahmetle ve duayla anıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ilelebet sahip çıkacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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