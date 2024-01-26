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Erzincan ve Bayburt'ta Ata Sporu Cirit Yaşatılıyor - Son Dakika
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Erzincan ve Bayburt'ta Ata Sporu Cirit Yaşatılıyor

Erzincan ve Bayburt'ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit zor şartlar altında sürdürülüyor. Gençler soğuk kış günlerinde kar üzerinde cirit antrenmanları yaparak, soğuk havaya aldırış etmeden eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Erzincan ve Bayburt\'ta Ata Sporu Cirit Yaşatılıyor
26.01.2024 - 08:53,  Güncelleme: 08:55
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Erzincan ve Bayburt'ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Erzincan ve Bayburt'ta ata sporu cirit zor şartlar altında sürdürülüyor. Bu spora gönül veren gençlerin bir araya gelerek yaptıkları cirit gösterileri yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Gençler soğuk kış günlerinde kar üzerinde cirit antrenmanları yaparak, soğuk havaya aldırış etmeden eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Ciritçiler, cirit müsabakaları için atlarını kar üzerinde dörtnala koşturarak ata sporu olan ciridi yaşatmaya gayret gösteriyorlar.

Ciritçi Efe Yılmaz, "Biz burada ata sporumuz olan cirit sporunu yaşatmaya çalışıyoruz. Burada günümüzü geçiriyoruz, eğleniyoruz, spor yapıyoruz bir kaç aktiviteyi bir araya getirebiliyoruz, Atalarımızın izinden gidiyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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