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(ERZURUM) - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 'Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum, 2025 Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmaya başladı. 10 Ocak'a kadar sürecek etkinliğin kortej yürüyüşü tören sırasında Bölge Askeri Bandosu ve Palandöken Beleyesi Korosu konser verdi Ancak soğuk havada zor anlar yaşayan sanatçılar, enstrümanlarını çalmakta güçlük çekti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından'Turizm Başkenti' ilan edeilen Erzurum 2025 Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmaya başladı.

Zaman zaman hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü yüryüş sırasında özellikle sanatçılar zor anlar yaşadı. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü Çifte Minareli Medrese önünde oyunlar meşalesinin yakılması ve protokol konuşmaları ile son buldu.

Oyunlara Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na (EİT) üye 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Kış oyunları 11 branşta gerçekleştirilecek. İlk gün Çifte Minareli Medrese önünde Erzurum Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı, koro Erzurum türkülerini söyledi ve Kış Oyunları'nın meşalesi yakıldı. Tören sırasında Bölge Askeri Bandosu ve Palandöken Beldiyesi korosu konserler verdi Ancak soğuk havada sanatçılar zor anlar yaşadı. Sanatçılar enstürmanlarını çalmakta güçlük çekti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, medeniyetler kavşağı Erzurum'un aynı zamanda bu yıl 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçildiğini de hatırlatarak, "Yıl içinde 70 ayrı etkinlik düzenlenecek, kültür, sanat ve spor alanında 2025 yılını dolu dolu geçireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı konuşmada Erzurum'un sahip olduğu derin tarihi, zengin kültürü ve eşsiz doğal güzelliğiyle dünyanın kadim şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Başkan Sekman, "Bugün bu değerli mirası 'EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti' ünvanlıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Kültür Turizm Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok da yıllar önce Erzurum'un üniversite kış oyunlarına ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, kentin kış sporları açısından dünyada önemli bir merkez olduğunu belirtti.

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık ise "Bugün kış oyunlarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 11 branşta Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden, 17 ülkeden 400 sporcuyla 6-12 Ocak'ta aktiviteler devam edecek. Tüm sporcular, Erzurum'a hoş geldiniz" diye konuştu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AKP Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ile Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.