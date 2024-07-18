Erzurum Aşkale'de Otomobil Kaza Yaptı

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Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkisinde kazalar eksik olmuyor. Aşkale'den Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil, Tepebaşı'nı geçtikten hemen sonra Kükürtlü köyü mevkisinde kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, 34 GJF 003 plakalı otomobil, Tepebaşı geçidinden iniş esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sağa sola yalpalaması sonrasında takla atarak yol kenarında araziye inip durabildi.

Olay esnasında Tercan'dan gelen yolcu otobüsündeki vatandaşlar olaya müdahale ederek otomobilde bulunan sürücüyü, eşini ve küçük çocuklarını sıkışan arabadan kapıları zorla açıp kurtardı. Otobüsten inen diğer kişiler ise yağan yağmura rağmen geliş istikametine doğru giderek başka kaza yaşanmaması için zirveden iniş yapan araçlara uyarı yaptılar.

Yoğun yağan yağmurda seyahat ederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı öğrenilen kazazedelere daha sonra gelen 112 acil ekipleri müdahale etti.

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken büyük çapta maddi hasar oluştu. - ERZURUM