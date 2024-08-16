Erzurum Atatürk Üniversitesi\'ne yeni rektör atandı

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Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne görev süresi biten Prof.Dr. Ömer Çomaklı'nın yerine Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu atandı.

16.08.2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2024/286 karar çerçevesinde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'ünci ve 7'nci maddeleri gereğince Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu atandı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan paylaşımda, "Atatürk Üniversitesi Ailesi olarak yeni Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." denildi. - ERZURUM