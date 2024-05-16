Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'den Kitap Fuarı açıklaması

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'mızın kapıları tüm yayınevi ve yazarlara açıktır" dedi.

Başkan Sekmen, Türkiye'nin en önemli organizasyonunda yayınevi ve yazarlara yönelik herhangi kısıtlamanın asla söz konusu olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'mızı 130 yayın evi ve 50'yi aşkın yazarımızın katılımıyla icra edeceğiz. Fuarımızda yayınevi ve yazarlara yönelik herhangi bir kısıtlama veya yasaklama gibi asla böyle bir durum söz konusu değildir. Fuarımızın kapıları tüm yayınevi ve yazarlara açıktır. Kitap fuarımız süresince her gün söyleşi, panel, kültürel etkinlikler, imza günleri, sinema kuşağı, aşıklık geleneği, türkülü hikayeler gibi etkinlikler de düzenleyeceğiz. Ülke genelindeki üniversitelerden bilim insanları da fuarımıza katılım sağlayacaktır. Fuarımıza katılacak yayın evlerimizle okurlarımızı yaklaşık 165 bin kitap çeşidi ile buluşturacağız. Türkiye'mizdeki tüm yayınevi ve yazarlarımızı ülkemizin en görkemli kitap fuarına katılmaya davet ediyorum." - ERZURUM