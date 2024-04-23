Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nisa Tahtacı'ya devretti. Küçük başkan ilk talimatı olarak sokak köpekleri konusunda tedbir alınmasını istedi.

23.04.2024 13:47  Güncelleme: 13:52
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nisa Tahtacı'ya devretti. Küçük başkan ilk talimatı olarak sokak köpekleri konusunda tedbir alınmasını istedi.

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturan 4. Sınıf Öğrencisi Nisa Tahtacı, başkanlık makam aracıyla okulundan alınarak Büyükşehir Belediyesine getirildi. Belediye binası girişinde özel kalem müdürü tarafından karşılanan küçük başkan daha sonra başkanlık koltuğunu Başkan Mehmet Sekmen'den devraldı. Başkan Sekmen küçük başkana makamını devrederken görevinde başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu programda küçük başkan sokak köpekleri konusunda tedbir alınmasını istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Nisa Tahtacı, okul bahçelerinin ağaçlandırılmasını isteyerek, "İl genelinde bulunan başıboş köpeklerin barınaklara yerleştirilerek öncelikle çocuklarımız ve halkımızın korunması gerekiyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri talimat gereği en kısa zamanda sokak köpeklerine yönelik gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen program sonunda Nisa Tahtacı'ya hediye vererek okuluna uğurladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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