Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in seçim çalışmaları yoğun bir tempoda aralıksız devam ediyor.
Gündüz temas ve gezilerin yanı sıra ilçelerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yapan Başkan Sekmen, vaktinin diğer kısmını da 'Gençlik Buluşmaları', 'Hanım Kardeşlerle Söyleşi', 'Kentsel dönüşüm toplantıları', 'Esnaf Kahvaltıları', 'İstişare Sohbetleri' adlı programlar ile ev ve site toplantılarına ayırıyor. Erzurumluların tabiri ile "Atom Karınca" gibi çalışan Başkan Sekmen, dur durak demeden gittiği her yerde Cumhur İttifakı'nın önemini anlatıyor. Bu kapsamda hafta sonu Tortumlularla buluşan Başkan Mehmet Sekmen, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Seçim kampanyamızda bizim altını çizdiğimiz bir mottomuz var; 'Yaptıklarımız yeni dönemde de yapacaklarımızın teminatıdır' diye Diğer ilçelerimizde yaptığımız gibi Tortum'u da dört başı mamur bir hale getirdik. Eksik olan projelerimizi nasip olursa üçüncü dönemimizde yapacağız" dedi. Tortum ilçe gezisi öncesi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf ile kahvaltıda buluşan Başkan Sekmen, "Bizim 10 yılda hayata geçirdiğimiz kent estetiği çalışmaları kapsamında tarihi çarşılarımızı da bilindiği gibi cephe sağlıklaştırma kapsamında baştan aşağı elden geçiriyoruz. İnşallah aziz şehrimizin en eski çarşısı olan Bakırcılar Çarşımız ile ilgili de özel bir projemiz var. Nasip olursa yeni dönemde hayata geçireceğiz inşallah." kaydını düştü. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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