Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında çocuklarla ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Sekmen, kreşte görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlerin eğitim alanındaki fedakarlık ve emeklerine vurgu yapan Sekmen, tüm eğitimcilere teşekkür etti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkeye hizmet etmiş tüm eğitimcileri saygı ve rahmetle andığını belirten Sekmen, görev başındaki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.