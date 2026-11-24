Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, kreşte öğretmenlerin 24 Kasım'ını kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret edip öğretmenlerin gününü kutladı. Sekmen, çocuklar ve çalışanlarla bir araya geldiği ziyarette eğitimcilerin emeğine teşekkür etti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında çocuklarla ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Sekmen, kreşte görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlerin eğitim alanındaki fedakarlık ve emeklerine vurgu yapan Sekmen, tüm eğitimcilere teşekkür etti.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkeye hizmet etmiş tüm eğitimcileri saygı ve rahmetle andığını belirten Sekmen, görev başındaki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Kaynak: İHA
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