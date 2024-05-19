Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda bütçe kararnamesi, denetçi raporu ve faaliyet raporu gibi konular görüşüldü. ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

19.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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ESKİ, 2024 Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Akarsu Başkanlığında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Genel Kurul Toplantısında; 2024 Yılı Bütçe Kararnamesinde Değişiklik Yapılması,2023 yılı Denetçi Raporunun Görüşülmesi, Bütçe Kesin Hesaplarının (Bilançosunun) Görüşülmesi, Faaliyet Raporunun Görüşülmesi, Su Havzaları Koruma Kontrol Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği raporları okunarak, Genel Kurul Üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Mehmet Akarsu, Genel Kurul'a katılan üyelerin, gündem maddelerinin kabul edilmesinden dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederken, ESKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni bütçesinin Erzurum'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulanarak oturumu kapattı. Genel Kurulda Meclis üyelerine sunum yapan ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, "İl geneli ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. 20 ilçe ve mahallelerimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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