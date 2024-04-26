Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi. Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme amacıyla farkındalık çalışmalarına devam eden ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek suyun önemini anlattı.

26.04.2024 16:06  Güncelleme: 16:16
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi.

Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme amacıyla farkındalık çalışmalarına devam eden ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek suyun önemini anlattı. Erzurum'da su israfına karşı seferberlik başlattıklarını ifade eden ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, yaşamın özünü oluşturan suya karşı daha vefalı davranmamız gerektiğini söyledi. Ertek, "Su tüm canlıların yaşamını sürdürebilmesi için verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Bu nimetin farkında olmak, israfa karşı durmak ve gelecek nesilleri korumak hepimizin temel görevlerinden biri olmalı. Ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almakta ve her geçen gün stres seviyesi artmaktadır. Toplum olarak alınacak basit önlemlerle çok ciddi su tasarrufları yapabiliriz. ESKİ olarak su bilinci oluşturma adına her kesimden vatandaşlarımızı içme suyu arıtma tesislerimizde misafir ederek, suyun uzun ve meşakkatli serüvenini gösteriyoruz. Okullara giderek öğrencilerimize farkındalık eğitimleri veriyoruz. Suyun önemi ve tasarruf ile ilgili afişlerimizi kamu kurumlarına, hastanelere, okullara asarak vatandaşlarımıza 'Geleceğe Bir Damla da Sen Ol' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri öğrencilere verilen eğitimin ardından, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve yetkililere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, Sakıp Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim verdi - Son Dakika

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