Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Personeline Veda Töreni Düzenledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, uzun yıllar kurumda görev yaparak emekli olmaya hak kazanan personel için veda töreni düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katıldığı programda, emekli personellere kuruma ve şehre katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılında emekli olan 72 personel için veda yemeği düzenledi. ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek'in ev sahipliği yaptığı veda törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kariyer A.Ş Genel Müdürü Sefer Keser, ESKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

Önemli olan iz bırakmak

Müceldili Konağı'nda gerçekleşen veda töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Hepinize emeklerinizden ötürü teşekkür ediyorum, Erzurum coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi dolayısıyla görev alanınız çok geniş olmasına rağmen altyapı hizmetlerinizi kesintisiz yerine getirdiniz. Allah bizlere de sizin gibi görev süremizi layığıyla tamamlamayı nasip etsin. 800 bin nüfuslu bu şehirde vatandaşlarımızın evlerinde akan suyun altında sizlerin emeği var. Hak ettiğiniz emekliliğinizi mutluluk ve huzur içinde geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

En kutsal kamu görevi ESKİ'nin

Kamu görevi noktasında ESKİ'nin çok önemli bir rol üstlendiğini söyleyen ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, " Uzun yıllardır kurumumuza ve vatandaşlarımıza hizmet verdiniz, öyle bir hizmet ki bu insanın var oluşundan beri en temel ihtiyacı olan suyu temiz ve kesintisiz bir şekilde evlerimizde akmasını sağladınız. Ben çalışan personellerimize zaman zaman şunu hatırlatırım, Allah katında kadrinizin, kıymetinizin ne olduğunu bilmek istiyorsanız, sizi hangi işle memur kıldığına bakın derim. Bizim görevimiz, kamu görevleri arasında en kutsal görevlerden birisidir. Bir evde su içiliyorsa, yemek yapılıyorsa, abdest alınıyorsa bu sizlerin emekleri sayesinde gerçekleşiyor. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyor, geri kalan hayatınızda sağlık ve sıhhat diliyorum. Resmi göreviniz sona ermiş olsa bile gönül bağımız her zaman devam edecek" dedi.

Program sonunda emekliye ayrılan tüm personellere teşekkür plaketi verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM