Erzurum Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Kurdu

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel kimliğini yeniden kazandırmak, kente estetik katmak amacı ile Estetik Kurulu'nu kurdu.

Sekretaryası Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kent Estetik Kurulu'nda; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Teknik Yöneticileri, Üniversitelerin Temsilcileri, İlçe Belediyelerin Temsilcileri ve konu ile ilgili meslek odalarının temsilcileri yer alıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması ile nitelikli mimarinin uygulanmasını ve estetik çözümlere ulaşılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Estetik Kurulu, şehir için oluşturulan mimari projelerde de söz sahibi olacak. Estetik Kurulu ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi yapılacak. Ayrıca kurul ile birlikte yapıların estetik çözümlerine yönelik müracaatlar incelenecek ve gerekli görüşler şirket ve firmalarla da paylaşılacak. - ERZURUM