Erzurum Büyükşehir Belediyesi \'Sonsuzluk Kervanı Şiir ve Ezgi Gecesi\' düzenledi

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sonsuzluk Kervanı Şiir ve Ezgi Gecesi' programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte sosyal ve kültürel etkinlikler noktasında önemli hizmetlerin altına imza attıklarını ifade ederek, "Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'mizde değerli sanatçılar Dursun Ali Erzincanlı, Serdar Tuncer, Mikail Şimşek ve Murat Belet kardeşimiz 'Sonsuzluk Kervanı Şiir ve Ezgi Gecesi'nde yine birbirinden dokunaklı şiir ve ezgilerini, hemşehrilerimizin de gür sadası ile seslendirdi. Bu güzel program için emeği geçen mesai arkadaşlarım ve Erzurum Genç Vizyon Kulübü'ne teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM