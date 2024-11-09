Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı

Erzurum\'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı

Erzurum'da sabah namazı sonrası minarelerde yapılan çağrı ile binlerce vatandaş 147 yıl önce ecdadın yaşadıklarını hissetmek ve yaşamak için Aziziye Tabyası'na akın etti.

09.11.2024 12:18  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da sabah namazı sonrası minarelerde yapılan çağrı ile binlerce vatandaş 147 yıl önce ecdadın yaşadıklarını hissetmek ve yaşamak için Aziziye Tabyası'na akın etti.

147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda, şehitler için anma ve o günleri yaşamak için binlerce vatandaş bir araya geldi. Erzurum'da sabah namazı sonrası Ayaz Paşa Camii'nden sala okunması ve ardından minareden tarihi çağrının yapılmasıyla başlayan anma programı, Aziziye Tabyası'nda devam etti. Tarihte "93 Harbi" olarak anılan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta, kazma, kürek ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince anma etkinliği organize edildi. Kars Kapı Şehitliği'nde bir araya gelen vatandaşlar Aziziye Tabyası'na ulaştı. Bu esnada askerler top atışı yaptı.

Nene Hatun'un kabri başında anma

Aziziye Tabyası'nda vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programda Bayrak şiirinin okunması, toplanma amacının tarihi ifadesi, Sultan II. Abdülhamit'in fermanının okunması, Sultan II. Abdülhamit'in Erzurum halkına teşekkür yazısı, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın "Erzurum Tabyalarında" şiirinin okunması ve "Nene Hatun" temsili canlandırması yapıldı. Ayasofya Cami İmam-Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ve Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın dua ettirmesinin ardından, protokol ve vatandaşlar Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Bu arada Tabyaların bakım ve temizliğini üstlenen kurumlara ödül verildi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran takımı gösteri yaptı ve marşlar söyledi.

Hüsna Nine hem ağladı hem ağlattı

Aziziye Tabyası'nda düzenlenen programa, kahraman Türk kadını Nene Hatun'un torunlarından Güler Yamanlı da katıldı. Güler Yamanlı, Nene Hatun'un son dönemlerinde yanında olduğunu ifade ederek, "O hepimiz için örnek bir insan. Gençlere onu tanımasını tavsiye ederim. Yurdumuzun ve kahraman ecdadımızın kıymetini bilelim" dedi. Bu arada anma ve yürüyüş programına katılan 80 yaşındaki Hüsna Turhan nine de herkesi duygulandırdı. Hüsna Nine'nin gözyaşlarına hakim olamaması ise programa katılanları duygulandırdı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de tüm Erzurum halkı ile birlikte ecdadı andıklarını ve o günlerin ruhunu yaşamaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aziziye, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
15:04 Jennifer Lopez, ’Unstoppable’ filminin Londra Galasında göz kamaştırdı Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:42 Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika’ya uyarlandı Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı
14:39 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 13:09:06. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 147 yıl önceki kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.