Erzurum\'da 20. İşitme Engelliler Kış Oyunları Hazırlıkları Devam Ediyor

Erzurum'da düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Oyunları öncesi görüşmeler ve hazırlıklar sürüyor.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dr. Adam KOSA ile Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ve beraberindeki heyet, 2-12 Mart 2024 tarihlerinde 40 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katılımıyla şehrimizde gerçekleşecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Oyunları öncesi, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. - ERZURUM