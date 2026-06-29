Erzurum'da 2025 Göç Verileri: Azalan Net Göç Kaybı - Son Dakika
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Erzurum'da 2025 Göç Verileri: Azalan Net Göç Kaybı

Erzurum\'da 2025 Göç Verileri: Azalan Net Göç Kaybı
29.06.2026 09:35
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Erzurum, 2025'te 191 kişi net göç kaybı yaşadı; önceki yıla göre kaybı azaldı. Nüfus 736 bin.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Erzurum'da 2025 yılına ilişkin nüfus ve göç verileri, kentte net göç kaybının sürdüğünü ancak önceki yıla göre azaldığını ortaya koydu.

2025 yılında Erzurum'a bin 309 kişi göç etti. Göç edenlerin 865'ini erkekler, 444'ünü kadınlar oluşturdu. Aynı yıl içerisinde kentten bin 500 kişi göç etti. Gidenlerin 916'sı erkek, 584'ü ise kadınlardan oluştu.

Bu verilere göre Erzurum'un 2025 yılı net göçü eksi 191 olarak hesaplandı. Kent, böylece yine net göç veren iller arasında yer aldı ancak 2024 yılına kıyasla göç kaybında belirgin bir azalma yaşandı.

2024 yılında Erzurum'a bin 178 kişi gelirken, bin 504 kişi kentten ayrılmıştı. Aynı yıl net göç eksi 326 olarak kaydedilmişti.

Erzurum'da 2025 yılına ilişkin göç verileri, ilin net göç kaybının sürdüğünü ancak önceki yıla göre azaldığını ortaya koyarken TÜİK verilerine göre Erzurum'un toplam nüfusu 2025 yılında 736 bin 877 olarak kaydedildi.

Türkiye geneli göç ve nüfus verileri

2025 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedildi. Aynı yıl ülkeye 393 bin 829 kişi göç ederken, 403 bin 216 kişi Türkiye'den ayrıldı. Buna göre net göç eksi 9 bin 387 olarak gerçekleşti.

2024 yılında ise Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak açıklanmıştı. Bu dönemde 314 bin 588 kişi ülkeye gelirken, 424 bin 345 kişi yurt dışına göç etti. Net göç eksi 109 bin 757 olarak kaydedilmişti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 2025 Göç Verileri: Azalan Net Göç Kaybı - Son Dakika

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