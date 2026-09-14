Erzurum\'da 500 yıllık 1001 Hatim geleneğinde 2 bin 658 hatim okundu

Erzurum'da yaklaşık 500 yıldır yaşatılan 1001 Hatim geleneği, Erzurum'a bağlı Palandöken ilçesi Kümbet Mahallesi'nde düzenlenen programla devam etti. Hacı Selami Aydın'ın öncülüğünde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen programda 2 bin 658 hatim okundu.

Erzurum'da Pir Ali Baba Hazretleri tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 1001 Hatim geleneği, kentin farklı mahallelerinde düzenlenen programlarla yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kümbet Mahallesi sakinlerinden Hacı Selami Aydın'ın öncülüğünde düzenlenen 1001 Hatim programının bu yıl 11'incisi gerçekleştirildi. Program kapsamında 2 bin 658 hatim okunurken, okunan hatimlerin duası Kümbet Mahallesi Camii'nde düzenlenen programla yapıldı.

"Bu kutlu gelenek gelecek nesillere aktarılmalı"

Programda konuşan Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, 1001 Hatim geleneğinin Erzurum'un Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisinin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Pir Ali Baba Hazretleri tarafından başlatılan geleneğin asırlardır devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Çapçı, geleneğin yalnızca şehir merkezinde değil, mahallelerde ve köylerde de vatandaşların yoğun katılımıyla sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çapçı, 1001 Hatim geleneğinin gelecek nesillere aktarılması konusunda tüm Erzurumlulara önemli görevler düştüğünü belirterek, programa öncülük eden Hacı Selami Aydın'a, emeği geçen din görevlilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Programa yoğun katılım

Kümbet Mahallesi Camii'nde gerçekleştirilen dua programına İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Palandöken İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Yakutiye İlçe Vaizi Zeki Aybas, MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, Lalapaşa Camii İmam Hatibi Ali Turhan, Bakırcı Camii İmam Hatibi Ömer Turhan'ın yanı sıra Erzurum'dan din görevlileri, emekli imam hatipler, hafızlar ve mahalle sakinleri katıldı. Programın ardından Mehmet Tanoğlu Same Yemek Fabrikası tarafından, uzak yerlerden gelen misafirler yemek ikramında bulunuldu. Erzurum'un önemli dini ve kültürel geleneklerinden biri olan 1001 Hatim geleneğinin, önümüzdeki yıllarda da farklı mahallelerde düzenlenecek programlarla sürdürülmesi hedefleniyor.