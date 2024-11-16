Erzurum\'da 561 Gıda Denetimi Yapıldı

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Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 561 işyeri denetlendi.

Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 561 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 2 idari yaptırım kararı uygulandı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 17 adet numune alındığı belirtilen açıklamada aynı süreçte tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 9 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM