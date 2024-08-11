Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 9 bin 189 kişiye destek veriliyor - Son Dakika
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 9 bin 189 kişiye destek veriliyor

Erzurum\'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 9 bin 189 kişiye destek veriliyor

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli evde bakım hizmeti, engelli özel bakım merkezleri ve yetim ve öksüz çocuklara sosyal ve ekonomik destek hizmeti veriliyor. Ayrıca koruyucu aile hizmeti ve doğum yardımı da yapılmaktadır. Toplamda 9 bin 189 kişiye aylık ortalama 75 milyon 283 bin 430 lira ödeme yapılmaktadır.

11.08.2024 11:21
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vasıtasıyla 9 bin 189 kişiye destek veriliyor.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vasıtasıyla 6 bin 389 kişi engelli evde bakım hizmeti, 448 engelli özel bakım merkezlerinde ve bin 922 bin 922 yetim ve öksüz çocuk sosyal ve ekonomik destek hizmeti alıyor. Erzurum'da 64 koruyucu aile hizmeti verilirken, 366 kişiye doğum yardımı yapılıyor. 2024 yılı itibariyle Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden toplam hizmetlerden yararlanan 9 bin 189 kişiye aylık ortalama 75 milyon 283 bin 430 lira ve 2024 yılı toplamında ise 457 milyon 755 bin 972 lira ödeme yapıldı. Erzurum'da engellilerin bakım hizmetini yürüten merkezlerin toplam kapasite 528 iken fiili kalanların sayısı 545 olarak açıklandı.

"19 bin 162 engelli kimlik kartlı var"

Özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 448 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti veriliyor. 6 bin 389 vatandaş ise engelli evde bakım hizmetinden faydalanıyor. 2024 Haziran sonu itibariyle 978 vatandaşa Engelli Kimlik Kartı verildi. Erzurum'da Engelli Kimlik Kartı Aktif kullanıcı sayısı ise 19 bin 162 oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Erişilebilirlik Mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 924 binanın taraması yapıldı ve 20 kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verildi. Engelli vatandaşların sosyal çevreleri ve toplumdan kopmamaları için engellinin akrabası veya vasisi tarafından evde bakım hizmeti sunumunda aylık 7 bin 608 TL engelli bakıcısına ödeme yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 9 bin 189 kişiye destek veriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 9 bin 189 kişiye destek veriliyor - Son Dakika
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