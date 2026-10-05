Erzurum’da Araştırma Hastanesi için dikkat çeken çağrı: 2-3 bin yataklı yeni bina talebi

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin sağlık hizmetlerindeki rolüne dikkat çekerek hastanenin fiziki altyapısının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Tanfer, Erzurum'un ve bölgenin sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek 2-3 bin yatak kapasiteli yeni bir Araştırma Hastanesi hizmet binasının yatırım programına alınmasını talep etti.

Atatürk Üniversitesi'nin özellikle Araştırma Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanındaki uygulama ve araştırma merkezleriyle bölgeye ve Türkiye'ye önemli hizmetler sunduğunu belirten Tanfer, tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerindeki başarıların mevcut fiziki altyapıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Atatürk Üniversitesi'nin 128 tıp fakültesi arasında 3'üncü sırada yer almasının önemli bir başarı olduğunu kaydeden Tanfer, Araştırma Hastanesi'nin daha güçlü fiziki imkanlara kavuşturulmasının Erzurum'un sağlık alanındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.

"Araştırma Hastanesi modern fiziki altyapıya kavuşturulsun"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Araştırma Hastanesi için destek beklediklerini belirtti.

Tanfer, "Erzurum Kent Konseyi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan talebimiz, saha alanı kapsamında ihtiyaca cevap verecek, Erzurum'a modern fiziki altyapıya ve nitelikli yatak kapasitesine sahip yeni bir Araştırma Hastanesi hizmet binasının kazandırılmasıdır" dedi.

Araştırma Hastanesi'nin geçmişten bugüne geçirdiği süreç hakkında da bilgi veren Tanfer, üniversite kampüsündeki Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin yanında 2001 yılında yeni bir hizmet binasının yapımına başlandığını, binanın 2009 yılının Ekim ayında tamamlandığını belirtti.

Önceki binanın da restore edilmesinin ardından şehir merkezindeki Aziziye Araştırma Hastanesi'nin 2011 yılında üniversite kampüsüne taşındığını aktaran Tanfer, hastanenin bugün bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak hizmet verdiğini ifade etti.

Bölgeye ve farklı branşlara hizmet veriyor

Tanfer, Araştırma Hastanesi'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden gelen hastaların yanı sıra daha geniş bir hasta kitlesine hizmet sunduğunu belirtti.

Hastanenin güncel donanımı ve uzman kadrosuyla cerrahi bilimler, dahili bilimler, temel tıp bilimleri, tanı ve görüntüleme başta olmak üzere çok sayıda branşta sağlık hizmeti verdiğini ifade eden Tanfer, sağlık hizmetlerinin daha modern koşullarda sürdürülebilmesi için fiziki kapasitenin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tanfer, dünya standartlarına uygun, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetinin insan merkezli bir anlayışla sunulmasının önemine dikkat çekti.

"Erzurum modern bir sağlık üssüne kavuşmalı"

Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'nin öne çıkan tıp fakülteleri arasında yer aldığını belirten Tanfer, özellikle sağlık bilimleri alanındaki çalışmaların Erzurum'un bölgesel sağlık merkezi niteliğini güçlendirdiğini söyledi.

Tanfer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Erzurum'da hizmet vermeye başlayan şehir hastanesinin de Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen hastalara hizmet sunduğunu hatırlattı.

Erzurum'un sağlık altyapısının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tanfer, Araştırma Hastanesi'nin de modern fiziki imkanlara sahip yeni bir hizmet binasına kavuşturulmasının önem taşıdığını ifade etti.

"Yatırım programına alınsın"

Araştırma Hastanesi'nin daha etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmesi için yeni bir hizmet binasına ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Tanfer, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, Erzurum'un ihtiyacına cevap verebilecek 2-3 bin yatak kapasiteli yeni bir hizmet binasının kazandırılmasını talep ediyoruz."

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin sağlık alanındaki birikimi ve uygulamalarıyla önemli bir görev üstlendiğini belirten Tanfer, hastanenin fiziki altyapısının güçlendirilerek modern bir hizmet binası statüsüne kavuşturulmasını istedi.

Tanfer, yeni hizmet binasının yatırım programına alınması halinde Erzurum ve bölge genelinde sağlık hizmetlerinin kapasitesinin ve niteliğinin artırılacağını belirterek, "Daha nitelikli, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet binasının yatırım programına alınarak hayata geçirilmesiyle Erzurum ve bölge genelinde sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve niteliği artırılmış olacaktır" dedi.