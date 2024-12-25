Erzurum\'da Buz Tutmuş Şelale Görsel Şölen Sunuyor

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Lehsor Deresi'ni besleyen küçük şelale ve dereler soğuktan buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde görsel şölen oluşturdu. Lehsor Deresi'ndeki kayalıklarda oluşan buzdan şelaleler, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu. Kara yolu kenarındaki buz şelalesi yoldan geçenlerin fotoğraf çekmeden geçemediği manzaraya dönüştü. Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, "Memleketimin birçok güzelliklerinden biri de soğuk havalar nedeniyle oluşan bu buz şelalesi. Gerçekten muazzam bir görsel şölen. Soğuk havalarla birlikte memleketimizin farklı köylerinde ve yerlerinde benzer doğal şelaleler ve buz desenleri oluşuyor. Doğadaki bu zarif manzaralar, Şenkaya'nın güzelliklerine bir yenisini ekliyor" dedi.

Bölge halkı, buzdan şelalenin keyfini çıkarırken, ziyaretçiler de bu nadir ve etkileyici doğa olayını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor. Bu görsel şölen bölgenin doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor. - ERZURUM