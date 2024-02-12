Erzurum\'da çığ altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Erzurum'da karla mücadele çalışması sırasında çığ altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan kepçe operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bucuğa'nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yıldızkent Hacı Selim Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Şubatın ilk haftasında Erzurum'un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, AFAD ve jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarılmıştı. Buğuca, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
Yaptığı paylaşımla herkesi uyarmıştı
Öte yandan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa'nın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kar ve tipi nedeniyle yollara çıkmamaları konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı.
Bucuğa yaptığı paylaşımda, "Herkese selamünaleyküm. Çevremde çok şoför var. Çok yola giden insan var. Buradan bir iş makinesi operatörü olarak, bir arkadaş, bir dost, bir akraba olarak herkese bir tavsiyede bulunuyorum. Şu görmediğiniz yollarda yola çıkmayın. Tipi olan yollara girmeyin. Görüntüyü alamadığınız yere girmeyin. Bizim gözümüzde de kızıl ötesi ışın yok. Ondan sonra kalıyorlar, arıyorlar mahsur kaldık, donduk, öldük. Eee nasıl edelim? Biz canımızı düzde bulmadık ki. Şuraya bak ya. Ben gelmişim ama burada ben de mahsur kaldım. Şimdi beni kim gelip buradan kurtaracak? Göz gözü görmüyor, adam çıkmış arabayla servis yapıyor ya. Kendi canını düşünmüyor musun, başkalarının canını düşün arkadaş ya" diye uyarıda bulunmuştu. - ERZURUM
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, güvenli diye sürdükleri Filistinlilerin son sığınağı olan Refah'ı vurmaya başladı. 1,4 milyon kişinin bulunduğu Refah kentine yapılan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın Refah'taki taburlarını hedef aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas'a karşı tam zafer kazanıncaya" kadar saldırılara devam edeceklerini ifade etti.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da çığ altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?