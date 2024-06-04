Yerel

Erzurum'da din görevlileri ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması"nda Erzurum finalisti belli oldu. Tarihi Lala Mustafa Paşa Camii'nde yapılan yarışmada Horasan İlçe Müftülüğüne bağlı Yüzören Mahalesi Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Yıldırım birinci oldu. Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM