Erzurum'da din görevlileri ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı - Son Dakika
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Erzurum'da din görevlileri ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı

Erzurum'da düzenlenen 'Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Halil İbrahim Yıldırım belirlendi. Yarışmaya katılan din görevlilerine ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür edildi.

04.06.2024 12:06
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Erzurum'da din görevlileri ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Din Görevlileri Arası Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması"nda Erzurum finalisti belli oldu. Tarihi Lala Mustafa Paşa Camii'nde yapılan yarışmada Horasan İlçe Müftülüğüne bağlı Yüzören Mahalesi Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Yıldırım birinci oldu. Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da din görevlileri ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da din görevlileri ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı - Son Dakika
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