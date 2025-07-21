Erzurum\'da Düğün Töreni: Ahmet Enes Özgün ve Beyza Bumin Evlendi

Erzurum Kültür Turizm İl Müdürlüğü eski Özel Kalem Müdürü Sebahattin Özgün'ün oğlu Ahmet Enes Özgün, Beyza Bumin ile hayatını birleştirdi.

Erzurum'da nezih bir mekanda yapılan düğün töreninde, Özgün ve Bumin aile ferdleri gençleri yalnız bırakmayarak mutlu günlerine eşlik etti. Düğün töreninde Erzurum oyunlarının yanı sıra bar ekibi de sahne aldı. Çiftler ve misafirler doyasıya eğlendi.

Resmi nikah töreni de sahnede şahitler ve misafirlerin huzurunda gerçekleşti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Akarsu resmi nikah akdini gerçekleştirdi. Akarsu "Gençlerimizin bu mutlu ve hayırlı gününde burada sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu güzel çiftimiz aile olma yolunda son virajı da geride bırakarak ömür boyu mutlu ve saadet dolu bir hayata merhaba diyecekler. Bizlere de bu anlamlı merasimde gençlere mutluluk, evlerinde bereket ve huzur diliyoruz."diyerek evlilik cüzdanı geline verdi. - ERZURUM