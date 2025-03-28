Erzurum\'da Dünya Kudüs Günü İftarı Düzenlendi

Erzurum'da İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle bir iftar programı düzenlendi.

Programa, İran Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, STK temsilcileri, gazeteciler ve İranlı vatandaşlar katıldı. - ERZURUM