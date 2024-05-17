Erzurum'da Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Düzenlendi

Erzurum\'da Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Düzenlendi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi ile Yakutiye İlçe Müftülüğünün işbirliğiyle düzenlenen 'Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması'nda özel gereksinimli bireyler önemli başarılara imza attı. Yarışmada dereceye giren bireyler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'u ziyaret ederek teşekkür etti.

17.05.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi ile Yakutiye İlçe Müftülüğünün işbirliğiyle "Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması" düzenlendi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde 23 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Erzurum Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğe bağlı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Gündüzlü Bakım ve Aile Danışma Merkezi, Özel Güzide Bakım Merkezinden hizmet alan özel gereksinimli bireyler önemli başarılara imza attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlardan hizmet alan özel gereksinimli bireyler Deniz Kuşgöz, Aygül Polat, Nurcan Gül ve Berat Kahraman farklı dallarda iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük ödülü kazandı.

Yarışmada dereceye giren özel bireyler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'u ziyaret ederek, başarı elde etmelerinde kendilerine destek olan kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Aykut, "Bu gururu bize yaşatan özel gereksinimli bireylerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Onların azmi ve başarısı, hepimize ilham kaynağı oldu. Aynı zamanda, bu başarıda büyük emeği olan hocalarımıza ve katkı sağlayan tüm kuruluşlarımıza da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu başarı, engellerin azim ve kararlılıkla nasıl aşıldığını gösteren harika bir örnek oldu. Özel gereksinimli bireylerimizi bu tarz yarışmalara hazırlayan kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, gelecekteki tüm projelerde de benzer başarılar elde etmeyi diliyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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