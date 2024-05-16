Erzurum\'da Engelliler Haftası kapsamında temsili yemin töreni düzenlendi

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Erzurum'da Engelliler Haftası dolayısıyla 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı'nda "Vatan için biz de varız" çerçevesinde temsili yemin töreni yapıldı.

109. Topçu Alayı General Fikret Esen Kışlası'nda engelli gençler için hazırlanan, Temsili Askerlik Töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri engelli engelli gençler, aileler ile diğer davetliler katıldı.

Askeri elbise giyen ve oldukça heyecanlı oldukları görülen engelli gençlerin coşkulu halleri gözlerden kaçmadı. Programın sonunda temsili askerlik yapan gençlere sertifikaları verildi. Ailelerin da zaman zaman duygulandıkları ve gözyaşlarına hakim olmadıkları görüldü. Törene katılan engelli gençler, askeri üniformalarıyla kendilerine refakat eden komutanların nezdinde al bayrağın huzurunda ant içerek bir günlük askeri eğitimini tamamlamış oldular. 38 engelli genç için hazırlanan terhis ve başarı belgelerini verildikten sonra günün anısına toplu fotoğraf çekildi. - ERZURUM