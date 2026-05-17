Engelleri aştılar, vatana asker oldular - Son Dakika
17.05.2026 11:01  Güncelleme: 11:02
Erzurum'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik uygulamasında özel bireyler yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Erzurum'da Engelliler Haftası dolayısıyla "Temsili Askerlik Uygulaması" programı düzenlendi. Engelli bireyler bu gururu aileleriyle birlikte heyecan içinde yaşadı.

Erzurum 109. Topçu Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, askerlik yapamayan özel ihtiyaçlı vatandaşlar aileleriyle birlikte büyük bir gurur ve heyecan yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yemin alanına geçen özel bireyler, hep bir ağızdan askerlik yemini etti.

Yemin töreninin ardından Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz tarafından temsili askerlik görevini tamamlayan vatandaşlara terhis belgeleri takdim edildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ile ailelerin de katıldığı programda gurur, mutluluk ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı. Devletin şefkati ve milletin birlik ruhunu yansıtan anlamlı program, özel bireyler ve aileleri için unutulmaz bir hatıra oldu - ERZURUM

Kaynak: İHA

