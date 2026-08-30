Erzurum\'da Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 146'ncı haftasında bir araya geldi.

Lalapaşa Camii önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

"Mescid-i Aksa'yı anlamamız gerekiyor"

Yürüyüş kapsamında grup adına açıklamalarda bulunan İntern Dr. Yusuf Çiftçi, "Bugün sessiz direnişimizin 146. haftasındayız. Neden meydanlarda toplanmaktan vazgeçmediğimizi anlamak için önce kendilerini Mescid-i Aksa'ya kurban eden Gazze'yi anlamalıyız. Neden gökyüzünden sağanak sağanak bombalar yağdırıldı, vatanlarını terk etmediklerini; neden arzdan arşa kanlarından ve evlatlarından şehadet köprüsü kurduklarını anlayabilmek için de Resulullah'ın Miraç'a yükseldiği, 124 bin peygambere imam olduğu, Müslümanların mübarek kanlarının her bir karış toprağını suladığı Mescid-i Aksa'yı anlamamız gerekiyor. Mescid-i Aksa'nın kimlerin emaneti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için evet, okumak, dinlemek, izlemek lazım ama esasen oraları görmek, havasını solumak, suyunu içmek lazım. Mescid-i Aksa'yı görenlerin, bu nimetle rızıklandırılanların hep bir ağızdan söylediği şey, oraya gitmenin bambaşka olduğudur. Zaten nasıl aynı olabilir ki? Müslüman kardeşlerimizi telefondan görmek ile omuz omuza secde etmek... Nasıl aynı olabilir çevresinin bereketli kılınmış olduğunu tefsirlerden okumak ile o beldenin nimetlerine bir bir muhatap olmak. Nasıl aynı olabilir siyer anlatan hocalardan Miraç'ı dinlemek ile Miraç'ın ilk durağında kıyam etmek. Fazla söze gerek yok. Gitmeden, görmeden, okuyup dinleyerek Mescid-i Aksa'yı anlamak mümkün değil. Hani bir vücudun azalarıydık biz? Birbirimizin canı yanınca diğeri de uyuyamazdı. Birimiz yıkılırsa diğeri omuz olurdu. Şimdi çok derin gaflet uykularındayız. Binlerce tonluk bombalar dahi bizi uyandırmaya yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup, dua ederek programı sonlandırdı.