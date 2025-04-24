Erzurum\'da Geleneksel Çocuk Şenliği Düzenlendi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde "Birleştirilmiş Sınıflar Geleneksel Çocuk Şenliği" düzenlendi. Aziziye Belediyesi'nin organize ettiği şenlikte, kilometrelerce uzaklıktaki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar ilçe merkezine otobüslerle taşındı. Ilıca'daki spor salonunda bir araya gelen minikler, kendileri için özel olarak hazırlanan oyun parkları ve etkinlik alanlarında birbirinden renkli görüntüler oluşturdu. Halk oyunları gösterileriyle süslenen etkinlikte, palyaçodan boyama etkinliklerine, akrobatlardan çizgi film karakterlerine varıncaya çocuklara çok çeşitli eğlence imkanları sunuldu.

Çocuklar köylerden taşındı

Aziziye Belediyesi'nce bu yıl ikincisi organize edilen "Birleştirilmiş Sınıflar Geleneksel Çocuk Şenliği" programında konuşan Başkan Emrullah Akpunar, etkinliği ilçe merkezine kilometrelerce uzaklıktaki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için düzenlediklerinin altını çizdi. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara doyasıya eğlenme fırsatı sunduklarını dile getiren Akpunar, "Bu tip etkinliklerimizi çeşitlendirecek ve kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızın sosyal yaşamlarına renk katmaya devam edeceğiz" dedi.

Gönüllerince eğlendiler

Protokol konuşmalarının ardından minik öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri büyük ilgiyle izlenirken, yüzlerce çocuk, spor salonuna kurulan oyun parkları ve etkinlik alanlarında gönüllerince eğlenme imkanı yakaladı. Okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte katıldıkları şenliğin keyfini doyasıya çıkartırken, gün sonunda yaşadıkları mahallelere de yine Aziziye Belediyesi'nin otobüsleriyle taşındılar. Minikler, çok eğlendikleri şenlik için Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ve İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay'a teşekkür ettiler. - ERZURUM