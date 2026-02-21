Erzurum\'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

13 Şubat-20 Şubat 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında; 363 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı, 5 adet numune analize gönderildi. Bu arada; Alo 174 Gıda Hattı'na iletilen 13 başvuru da değerlendirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerimiz 7/24 esasına göre titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - ERZURUM