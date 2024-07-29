Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Geniş Video İzle

Erzurum'da polisin yaptığı operasyonda, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç durduruldu. Aracın bagajında ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.07.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ERZURUM) - Erzurum'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda otomobilin bagajında ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sırasında düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine götüren bir araç tespit edildi.

Polis, göçmen kaçakçılığında kullanılan otomobili Erzurum'da uygulama noktasında durdurdu. Yaplan kontrollerde aracın bagaj kısmında ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Olayın şüphelisi otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Erzurum, Göçmen, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:31:19. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement