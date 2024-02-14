Erzurum'da Hafta Sonuna Kadar Kar Yağışı Bekleniyor - Son Dakika
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Erzurum'da Hafta Sonuna Kadar Kar Yağışı Bekleniyor

Erzurum\'da Hafta Sonuna Kadar Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da hafta sonuna kadar kar yağışlı bir hava bekleniyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurun karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği belirtiliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek ve rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğunu hatırlatarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

14.02.2024 10:08
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Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da hafta sonuna kadar kar yağışlı bir hava bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur yükseklerinin ise karla karışık yağmur, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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