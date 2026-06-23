Erzurum'da Hayır Çarşısı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Erzurum'da Hayır Çarşısı Büyük İlgi Gördü

Erzurum\'da Hayır Çarşısı Büyük İlgi Gördü
23.06.2026 17:23
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DMD hastası Ahmet Sami Yıldırım'a destek için düzenlenen hayır çarşısı, yarım milyon lira gelir sağladı.

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği tarafından, DMD kas hastası Ahmet Sami Yıldırım'a destek olmak amacıyla Lalapaşa Meydanı'nda düzenlenen gıda ve giysi hayır çarşısı büyük ilgi gördü.

Üç gün boyunca devam eden program, Erzurum halkının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Dernek üyelerinin el birliğiyle hazırladığı yiyecekler ve giysiler vatandaşlarla buluşurken, etkinlik sonunda yaklaşık yarım milyon liraya yakın gelir elde edildi.

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Umut Gezmiş, hayır çarşısının oldukça başarılı ve verimli geçtiğini belirterek, elde edilen gelirin DMD kas hastası Ahmet Sami Yıldırım'ın tedavi sürecine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Derneğin Fahri Başkanı Gülhan Altınok'un öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona, AK Parti Erzurum Milletvekili ve önceki dönem İçişleri Bakanı Selami Altınok'un destekleri önemli katkı sundu. Erzurum Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş da hayır çarşısını ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi, çalışmaları yerinde inceledi. Hayır çarşısını ziyaret eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da etkinliğe destek verdi.

Etkinliğe Erzurum esnafı da duyarsız kalmadı. Ökkeş Usta, Selami Usta, Tepsi Su Böreği, Maya Pastaneleri ve Lüks Pastanesi başta olmak üzere birçok işletme ürün desteğinde bulundu. Aziziye Kadın Kolları da etkinliğe önemli katkı sundu.

Dernek üyeleri ise eş, dost, akraba ve arkadaş çevrelerinin katkılarıyla hazırlanan pasta, börek, çörek ve çeşitli ürünleri hayır çarşısına getirerek örnek bir dayanışma sergiledi.

Erzurum Gönüllü Anneler Derneği Fahri Başkanı Gülhan Altınok, Dernek Başkanı Umut Gezmiş ile dernek yöneticileri Ayten Ceyran, Süreyya Akgül, Yasemin Polat, Sema Çiçek ve Necla Alay, hayır çarşısına destek veren tüm kurumlara, esnaflara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Hayır çarşısı, Ahmet Sami Yıldırım'a umut olurken, Erzurum'da yardımlaşma, dayanışma ve birlik beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Hayır Çarşısı Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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