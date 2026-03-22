Erzurum\'da İki Deprem Meydana Geldi

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,5 ve 3,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Erzurum'un Horasan ilçesi merkezli olmak üzere saat 22: 33'da 3,5 ve 22: 37'de 3,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların derinliği 7 ve 13,8 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZURUM
