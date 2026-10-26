Erzurum'da İstiklal Madalyası ve Renda imzası bulunduğu belirtilen belge ortaya çıktı - Son Dakika
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Erzurum'da İstiklal Madalyası ve Renda imzası bulunduğu belirtilen belge ortaya çıktı

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Erzurum\'da İstiklal Madalyası ve Renda imzası bulunduğu belirtilen belge ortaya çıktı
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Taner Özdemir, Erzurum'da Asker Saçaklı'ya ait olduğu belirtilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile Renda'nın imzasını taşıdığı belirtilen belgeyi ortaya çıkardı. Keşif, Saçaklı'nın Doğu ve Batı cephelerindeki görevini ve Erzurum'un Milli Mücadele hafızasını gündeme taşıdı.

Erzurum'da kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ve dönemin Milli Savunma Bakanı Abdülhalik Renda'nın imzasını taşıdığı belirtilen tarihi belge gün yüzüne çıktı. Araştırmacı ve yazar Taner Özdemir'in ortaya çıkardığı hatıra, Erzurum'dan Doğu ve Batı cephelerine uzanan Milli Mücadele hikayesini yeniden gündeme taşıdı.

Milli Mücadele tarihine ışık tutan önemli bir tarihi hatıra gün yüzüne çıktı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Asker Saçaklı'ya ait olduğu belirtilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile madalyaya ilişkin tarihi belgeyi ortaya çıkardı. Erzurum'un yakın tarihine ışık tutan bu keşif, bağımsızlık mücadelesinde görev alan Anadolu askerlerinin hikayelerini yeniden gündeme getirdi. Madalya ve beraberindeki belge, cephelerde verilen mücadelenin aile hafızasında korunan izlerini günümüze taşıyor.

Erzurum'dan Sakarya'ya Uzanan Mücadele

Aileden aktarılan bilgilere göre Asker Saçaklı, Milli Mücadele yıllarında hem Doğu hem de Batı cephelerinde görev yaptı. Kazım Karabekir Paşa komutasında Doğu Cephesi'nde, Erzurum ve Kars'ın kurtuluşuna yönelik mücadelede yer aldığı belirtilen Saçaklı'nın, daha sonra Batı Cephesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a katıldığı ifade ediliyor. Erzurum, 12 Mart 1918'de işgalden kurtuluşuyla ve 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'yle Milli Mücadele tarihinin önemli merkezlerinden biri oldu. Doğu Cephesi'nde yürütülen askeri harekatın ardından Batı Cephesi'nde kazanılan zaferler, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarını oluşturdu. Asker Saçaklı'nın farklı cephelerde görev aldığına ilişkin aile anlatımları, onun askerlik geçmişinin ayrıntılı biçimde araştırılmasını gerekli kılıyor.

Tarihi belgede Milli Savunma Bakanı Abdülhalik Renda imzası

Madalyayla birlikte ortaya çıkarılan tarihi belgede, dönemin Milli Savunma Bakanı Abdülhalik Renda'nın imzasının bulunduğu belirtiliyor. Belgenin tam metninin okunması, düzenlenme tarihinin belirlenmesi ve resmi kayıtlarla karşılaştırılması, madalyanın hangi hizmet karşılığında verildiğinin aydınlatılması açısından önem taşıyor. İstiklal Madalyası, Milli Mücadele'de gösterilen hizmetleri onurlandırmak amacıyla verilen en önemli tarihi nişanlardan biri. Kırmızı şeritli madalya da cephede fiilen savaşanlarla ilişkilendirilen tarihi niteliğiyle dikkat çekiyor. Belgenin ayrıntılı incelenmesi ve askeri kayıtlarla karşılaştırılması, Asker Saçaklı'nın cephe hizmetleri ve madalyasının veriliş tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşılmasına katkı sağlayabilir.

Erzurum'un tarihi hafızasına yeni bir kayıt

Araştırmacı ve yazar Taner Özdemir'in gün yüzüne çıkardığı madalya ve belge, Erzurum'un Milli Mücadele tarihinin yalnızca büyük komutanlar ve meydan muharebeleri üzerinden değil, cephelerde görev yapan askerlerin hayat hikayeleri üzerinden de araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ailelerden günümüze ulaşan madalyalar, askerlik belgeleri ve resmi yazışmalar, yerel tarihin aydınlatılmasında önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Asker Saçaklı'ya ait olduğu belirtilen bu tarihi hatıra da Erzurum'un yakın geçmişine ilişkin araştırmalar için yeni bir inceleme alanı açıyor. Erzurum'da gün yüzüne çıkan bu madalya ve belge, Milli Mücadele'nin kahramanlarını ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin insan hikayelerini yeniden gündeme taşıyor.

Kaynak: İHA
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