Erzurum'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yerel

Erzurum'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Metin Düz'ün, Havuzbaşı Atatürk Heykeli'ne çelenk koyması ve jandarmanın tarihçesinin konuşmasıyla başlayan program Yakutiye Kent Merkezi'ndeki etkinliklerle sürdü. Burada açılan stantlarda jandarmanın gelişimi ve sahip olduğu imkanlar sergilendi. Jandarma personelinin yaptığı gösterilerde halk tarafından ilgili ile izlendi. - ERZURUM