Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü - Son Dakika

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü

ERZURUM Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'da dün gece saatlerinde aralıklı etkili olan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Baharın gelmesini bekleyen Erzurumlular hafta sonuna karla uyandı. Trafikte sabah saatlerinde aksamalar yaşanırken belediye ekipleri karla kaplanan yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına ara vermeden başladı. Karla kaplanan kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiği ifade edildi. Yetkililer, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarılarında bulundu.