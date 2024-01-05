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Erzurum'da Kar Yağışı Şehri Beyaz Bürüdü - Son Dakika
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Erzurum'da Kar Yağışı Şehri Beyaz Bürüdü

Erzurum'da gece boyunca etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde trafiğin aksamasına neden oldu. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki 3 gün hava güneşli ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise eksi 8 dereceye kadar düşecek. Sürücülerin özellikle şehirler arası yollarda buzlanma ve kaygan zemin konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Erzurum\'da Kar Yağışı Şehri Beyaz Bürüdü
05.01.2024 - 10:37,
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Erzurum'da gece etkili olan kar yağışı şehri beyaz bürüdü.

Erzurum'da sabah saatlerine kadar devam eden hafif kar yağışı sabah saatlerinde zaman zaman kent merkezinde trafiğin aksamasına neden oldu. Belediye ekipleri hem yollarda hem da kaldırımlarda karla mücadele çalışması yapıyor. Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da yarından sonra 3 gün boyunca hava güneşli ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise eksi 8 dereceye kadar düşecek. Yetkililer özellikle şehirler arası yollarda buzlanma ve kaygan zemin konusunda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Kar Yağışı Şehri Beyaz Bürüdü - Son Dakika
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