Erzurum\'da kar yağışı sonrası olumsuzluklar yaşanıyor

Erzurum'da aralıklarla devam kar yağışı sonrası özellikle yüksek kesimlerde olumsuzluklar yaşanıyor.
Hava sıcaklığının düne gece -11 derece ölçüldüğü Erzurum'da, halen 45 köy yolunun ulaşılması için ekipler çalışıyor. Kent merkezinde bina ve iş yerlerinin çatılarında kar kütleleri ve buz sarkıtları oluştu. Ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için makinelerle birlikte bölgede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ERZURUM
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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