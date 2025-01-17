Erzurum'da Karnede Buz Pateni Keyfi - Son Dakika
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Erzurum'da Karnede Buz Pateni Keyfi

Erzurum\'da Karnede Buz Pateni Keyfi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilere karne hediyesi olarak buz pateni etkinliği düzenledi.

17.01.2025 16:47
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Yaptığı projeler ile Erzurum'da öğrencilere, gençlere ve halka dokunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şimdi de öğrencilere karne hediyesi olarak jest yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez'in destekleriyle öğrenciler ve ailelerine buz pateni keyfi yaşatıldı.

'Buz Pateni Şenliği'nde Buluşma Zamanı!' Projesi kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak aileleri ile birlikte Yakutiye 500'lük Buz Hokeyi Salonu'nda buz pateni keyfi yaşattı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından hayatiyete geçirilen proje sayesinde Yarı Yıl tatilinde Karne gününde İlk ve Ortaokul öğrencilerimiz için düzenlediğimiz Buz Pateni Şenliğimiz çocuklarımız ve ailelerimiz için unutulmaz anların yaşanmasına vesile oldu. Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ve Yakutiye ilçe müdürümüz İkram Sönmez ile birlikte çocuklarımız ve ailelerimizin coşkusuna ortak olduk. İlk ve ortaokul öğrencilerimiz ve ailelerimizle sıcak bir buluşma gerçekleştirdik. Sporla dolu bu güzel anlarda yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Karnede Buz Pateni Keyfi - Son Dakika

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