Erzurum\'da kaymakamlar toplantısında kamu hizmetlerinde hız ve vatandaş odaklılık vurgulandı

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, kentteki güncel çalışmaların ve yatırımların ele alındığı geniş kapsamlı Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzurum'un ilçelerinde yürütülen faaliyetler, devam eden kamu yatırımları ile vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Kamu hizmetlerinin taşrada etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekilen koordinasyon toplantısında, kurumlar arası iş birliğinin artırılması vurgulandı.

Vali Aydın Baruş, vatandaşların taleplerine en kısa sürede cevap verilmesi ve ilçelerdeki projelerin yakından takip edilmesi konusunda ilçe kaymakamlarına talimatlar verdi. Toplantı, ilçelerin genel durumuna dair yapılan sunumlar ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.