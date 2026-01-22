Kış bilim ve teknoloji kampı Erzurum\'da gerçekleştirildi

Erzurum'da koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle gerçekleştirildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Bilim Erzurum ev sahipliğinde düzenlenen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program kapsamında 2. ve 8. sınıf düzeylerinde öğrenim gören 65 çocuk, bilim ve teknoloji temelli atölyelerde bir araya geldi. Protokol üyeleri, kamp alanındaki atölyeleri dolaşarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı; çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kamp süresince çocuklar; Tasarım Atölyesi, Tarım ve Doğa Atölyesi, Matematik ve Akıl Oyunları Atölyesi, Doğa Bilimleri ve Deney Atölyesi, Robotik ve Teknoloji Atölyesi, Girişimcilik ve Yenilikçi Fikirler Atölyesi ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalara katıldı. Etkinlikler, çocukların bilimsel meraklarını artırırken öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocukların geleceğine değer katan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti. Bilim ve teknoloji çağında çocukların merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı ile çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu çalışmaların çocukların özgüvenlerini artırdığını, ekip çalışması ve problem çözme becerilerini güçlendirdiğini belirten Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocukları yalnızca koruyan değil, onları hayata hazırlayan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi. Bilim ve teknoloji odaklı faaliyetlerle çocukların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

İl Müdürü Hasan Aykut, ayrıca kampın hayata geçirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin çocukların geleceği adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programın iki gün süreceği bildirildi. - ERZURUM