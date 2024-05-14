Erzurum'da Koruma Altındaki Çocuklar Tiyatro Sahnesinde Buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da Koruma Altındaki Çocuklar Tiyatro Sahnesinde Buluştu

Erzurum\'da Koruma Altındaki Çocuklar Tiyatro Sahnesinde Buluştu

Erzurum'da devletin koruma ve bakımı altındaki çocuklar, 'Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi' kapsamında tiyatro sahnesinde bir araya geldi. Proje, çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Tiyatro eğitimi alan 18 çocuk, 'Şinasi'nin Şair Evlenmesi' adlı oyunu sahneleyerek tiyatroseverlerle buluştu. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocukların sanatsal yolculuklarında rehberlik ederek gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ve turneler düzenleyerek çocukların sanata yönelimlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

14.05.2024 09:54
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Erzurum'da devletin koruma ve bakımı altındaki çocuklar, "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi" çerçevesinde tiyatro sahnesinde bir araya geldi.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürlüğünün iş birliği çerçevesinde, korunma ve bakım altındaki çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir projeye imza atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Erzurum Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Sezai Yılmaz'ın girişimleriyle hayata geçirilen bu proje, çocukların sanata yönelimlerini sağlama, öz güvenlerini artırma ve topluma katılımlarını güçlendirme amaçladı. Proje kapsamında, tiyatro eğitimi alan korunma ve bakım altındaki 18 çocuk, Özlem Sak ve Özlem Uslu'nun yönetmenliğinde, Sezai Yılmaz ve Ergenekon Cemil Başdoğan'ın proje koordinatörlüğünde sahne aldı. Çocukların sergilediği "Şinasi'nin Şair Evlenmesi" adlı tiyatro oyunu, Erzurum Devlet Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluştu.

"Turneye çıkmaları planlanıyor"

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi"nde, çocukların sanatsal yönlerini geliştirerek, onların sosyal becerilerini ve kendilerine olan inançlarını pekiştirme, duygusal ve bilimle alakalı becerilerini destekleme ve topluma olan katılımlarını da teşvik etme şansı verildiğini belirterek, "Bu kapsamda, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın bu sanatsal yolculuğunda onlara rehberlik ederek, çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye ve onlara sanatın gücüyle dokunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, toplumumuzun küçük bireylerinin büyük başarılarını kutlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinesinde büyük şehirlerimizde de turneler düzenleyerek çocuklarımızın yaptıkları çalışmaların rol model olmalarına, sanatsal etkinliklere katılımına ve sanata yönelimlerinin artırılmasına fırsat sağlayacaktır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Koruma Altındaki Çocuklar Tiyatro Sahnesinde Buluştu - Son Dakika

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