Erzurum'da Kurban Bayramı'nda nöbetçi polislere sürpriz Babalar Günü kutlaması - Son Dakika
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Erzurum'da Kurban Bayramı'nda nöbetçi polislere sürpriz Babalar Günü kutlaması

Erzurum'da Kurban Bayramı'nda uygulama noktalarında görevli olan polislerin aileleri tarafından sürpriz bir şekilde Babalar Günü kutlaması yapıldı. Polislerin aileleri evlerinden alındıktan sonra şüpheli araç olarak anons edilen otobüslerde buluşma noktalarında indirildi. Bu sürpriz kutlama polisleri şaşırttı ve duygusal anlar yaşandı.

16.06.2024 15:18
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Erzurum'da Kurban Bayramı'nda uygulama noktalarında nöbetçi olan polislere aileleri tarafından sürpriz Babalar Günü kutlaması yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince kentte bulunan uygulama noktalarında görev yapan personellerin ailelerine ulaşıldı. Aileler evlerinden tek tek alındıktan sonra bindikleri otobüsler şüpheli araç olarak telsizden anons edildi. Görevli polisler her şeyden habersiz bir şekilde şüpheli olarak anons edilen araçları kontrol noktalarında durdu. Ancak araçlardan hiç beklemedikleri şekilde çocukları ve eşleri indi. Sürpriz Babalar Günü kutlaması görevli polisleri bir anda şaşırttı. Buluşmalarda duygu dolu anlar yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kurban Bayramı'nda nöbetçi polislere sürpriz Babalar Günü kutlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kurban Bayramı'nda nöbetçi polislere sürpriz Babalar Günü kutlaması - Son Dakika
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