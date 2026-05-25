Erzurum'da Kurban Bıçaklarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kurban Bıçaklarına Yoğun İlgi

Erzurum\'da Kurban Bıçaklarına Yoğun İlgi
25.05.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bıçaklarını bilemek için dükkanları doldurdu, bıçak ustaları yoğun çalışıyor.

Erzurum'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarını hazırlamak isteyen vatandaşlar, bileme yapılan dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.

27 Mayıs Çarşamba ve 30 Mayıs Cumartesi günleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, kurban ibadetlerini daha rahat ve güvenli şekilde yerine getirebilmek için körelen bıçaklarını bilemeye başladı. Kasaplar ve kurban kesimi yapacak vatandaşlar, kesimde kullanılacak bıçaklarını keskin hale getirmek için bıçak ustalarının yolunu tuttu.

"Bıçaklar özenle bilenmelidir"

Bayrama sayılı günler kala iş yoğunluklarının arttığını belirten bıçak bileme ustası Salih Şimşek, hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçakların özenle bilenmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, "Bıçak bileme işi profesyonel bir iştir. Biz de yıllardır bu işi itinayla yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçakları özenle biliyoruz. Kasapların ve kesim yapacak vatandaşların işini rahat yapabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Allah bizi vatandaşlara karşı mahcup etmesin, onları da kurbanlarına karşı mahcup etmesin. Bıçak bileme sanatı birkaç aşamadan geçiyor. İlk olarak zımparada bıçağa ağız verilip şekillendiriliyor. Daha sonra ince zımpara aşamasına geçiliyor. Sonrasında çapak alma makinesinde çapakları temizleniyor. Son aşamada ise test yapıyoruz. Kağıt üzerinde bıçağın keskinliğini kontrol ediyoruz. Testten sonra paketleyip müşterimize teslim ediyoruz. Bu dönemde genellikle kasap ve kurban bıçakları geliyor. Kurban Bayramı öncesi yoğunluk tamamen bu yönde oluyor. Vatandaşların kesim sırasında ellerine ve ayaklarına dikkat etmesi gerekiyor. Hayvanın boğazının düzgün şekilde gerilmesine de çok dikkat edilmeli. Marketlerde satılan bazı bıçaklar kurban bıçağı değildir. Uygun fiyatlı diye satılan ürünler kesim için yeterli olmuyor. Gerçek kurban bıçağı bıçakçıdan alınır" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Kadir Karhan ise Kurban Bayramı dolayısıyla bıçaklarını biletmeye getirdiğini belirterek, "İnşallah kurbanımızı keseceğiz. Hayvanların eziyet çekmemesi için bıçaklarımızı önceden biletiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzurum, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Kurban Bıçaklarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler Arnavutköy'de okul çıkışında akran zorbalığı kamerada: Saçından tuttukları kızı tekme tokat darp ettiler
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
09:30
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 09:50:56. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kurban Bıçaklarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.