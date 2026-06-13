Erzurum'da LGS Heyecanı - Son Dakika
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Erzurum'da LGS Heyecanı

13.06.2026 11:04
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Erzurum'da LGS sınavı için öğrenciler ve veliler heyecanla okul bahçesini doldurdu.

Erzurum'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı.

Kentin köklü eğitim kurumlarından merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Erzurum Lisesi'nde öğrenciler ve aileler erken saatlerden itibaren okul bahçesini doldurdu. Herhangi bir gecikmenin veya olumsuzluğun yaşanmadığı sınav merkezinde, öğrenciler kimlik kontrolünün ardından sınıflara alınırken, dışarıda kalan veliler ise Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.

Kızını sınava getiren velilerden Meryem Yıldız, süreç boyunca büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Çocuğumuzu getirdik. Allah'ım herkesin hakkımızdan hayırlısını versin. Elimizden gelen gayreti yaptık. Bundan sonra her şey çocuklara bağlı. Rabbim herkesin çocuğunun istediği yerleri nasip etsin inşallah. Hepimiz bugün burada onun için toplandık. İnşallah herkesin istediği yerler gelir diye ümit ediyorum. Heyecan tabii ki oldu. Akşam uyuyamadığımız zamanlar da oldu. Ama elimizden gelen dua, Kur'an-ı Kerim, başka yapacak bir şeyimiz yok. Takdir ilahı Allah'ın ve çocukların yapmış olduğu şeyler inşallah önlerine gelecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ablasını dua ederek bekliyor

Ablasına destek olmak için Erzurum Lisesi bahçesinde bekleyen Fatmanur Çetin ise heyecanını dile getirerek, "LGS sınavından dolayı geldik. Ablamı bekliyoruz. Dua okuyoruz. İnşallah kazanır. Güzel bir yere gider inşallah" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da LGS Heyecanı - Son Dakika

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