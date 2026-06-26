Aşure dağıtımında yoğunluk - Son Dakika
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Aşure dağıtımında yoğunluk

Aşure dağıtımında yoğunluk
26.06.2026 14:04  Güncelleme: 14:07
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Erzurum'da Vakıflar İl Müdürlüğü ve Yakutiye Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımında vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Erzurum'da Vakıflar İl Müdürlüğü ve Yakutiye Belediyesi'nce Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen aşure dağıtımında yoğunluk yaşandı.

Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii bahçesine cuma namazı çıkışı akın eden vatandaşlar, aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kalabalık nedeniyle kuyruk cami çevresinde metrelerce uzadı.

Görevliler, vatandaşların düzenli şekilde aşure alabilmesi için alanda çalışma yürütürken, vatandaşlar ise Muharrem Ayı'nın bereketini paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşure dağıtımında yoğunluk - Son Dakika

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