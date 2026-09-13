Erzurum\'da polis çocukları için eğitime destek buluşması düzenlendi

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Fahri Başkanı Aynur Karaburun ile birlikte; Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü organizesinde düzenlenen "Eğitime Destek Geleceğe Umut Buluşması"nda teşkilat mensupları çocukları ile Müdürlük konferans salonunda bir araya geldi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından programla ilgili yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 2026-2027 eğitim-öğretim yılını kutlayan Müdürümüz, yeni eğitim döneminin tüm öğrencilerimiz için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu geçmesi temennisinde bulundu. Çocuklarımıza mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini alan Müdürümüz, çocuklarımızın eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Programın ardından çocuklarımız, Müdürlüğümüzde kurulan oyun alanında doyasıya eğlendi. Programda; İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız Okan Tekin ve Özgül Aykut ile Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Özlem Tekin de yer aldı. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz" denildi.